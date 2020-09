Coronavirus en el fútbol argentino. NA.

Desde el pasado 10 de agosto cuando los equipos del fútbol argentino de Primera División volvieron a los entrenamientos con autorización del ministerio de Salud de la Nación hubo sensaciones positivas. Fundamentalmente, por los resultados iniciales de la aplicación del protocolo sanitario acordado entre el Gobierno, la AFA y los médicos de los clubes para el regreso en el marco de un estricto sistema de control que detectó excepcionales casos aislados en los primeros testeos. Por estas horas, sin embargo, las grietas en las burbujas de River y Boca obligan a repensar ciertas metodologías.

El inicio de todo:

Si bien no puede establecerse el caso uno que posteriormente se esparció en las burbujas de River y de Boca, sí se puede encontrar una coincidencia en la metodología de control de ambas delegaciones: tras el primer test para hacer el ingreso a la burbuja, los grupos disfrutaron de un día libre en el que se les permitió volver con sus familias. Ese contacto con el exterior es el que está ahora bajo la lupa respecto de cómo surgieron los brotes.

Respecto de River se hizo oficial que el entrenador de arqueros Hernán Olivieri se contagio de COVID-19 y hubo pánico por una posible cadena de positivos que ahora fue descartada en el plantel una vez que se conocieron los resultados de los PCR. Sin embargo se supo que cinco empleados del hotel de la burbuja del Millonario contrajeron la enfermedad. Todos, se informó, ya fueron aislados.

Noticias relacionadas

En el caso de Boca, los primeros positivos informados el 19 de agosto se consideraron lógicos en el marco de los cinco meses que los futbolistas habían estado fuera del marco de la práctica deportiva y de los controles sanitarios. Era de esperar que aparecieran casos. La situación era sin embargo controlada pero en horas del último fin de semana trascendían las primeras informaciones sobre un brote preocupante dentro de la burbuja de la delegación que ayer se confirmó con al menos 19 jugadores infectados y otras ocho personas que serían empleados del hotel.

Ese día libre con el que las delegaciones de River y Boca contaron dispara el debate. ¿Falló la burbuja o los controles?

El modelo tomado de MLS:

Para entender que la efectividad del aislamiento en las burbujas funciona basta con estudiar el sistema establecido por la organización de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Lo detalló en declaraciones a radio La Red Javier Valdecantos, preparador físico de Los Ángeles Galaxy, equipo dirigido por los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

“El campeonato empezó el 1° de marzo, se jugaron las dos primeras fechas y se paró por la pandemia. A partir de ahí dejamos de tener contacto con los jugadores por tres meses. La diferencia de acá con allá es que a pesar de que este fue el país con mas cantidad de muertos, nunca nos dejaron de permitir salir a la calle. Con el distanciamiento social, el barbijo y demás podías salir a correr, andar en bicicleta, ir a la playa y estar al aire libre en lugar de en un departamento. Esa fue una gran diferencia con Argentina”.

-”Nos volvimos a encontrar y con un protocolo súper estricto, imposible de alterar y acá voy a lo que para mí es la clave: el respeto a las normas y los protocolos”.

-”Nosotros acá en la famosa Fase 1 teníamos cuatro jugadores por cancha. La cancha es un rectángulo de 100 x 70. Se dividía en cuatro y había un jugador por cada rectángulo. Cada uno bajaba del auto cambiado ya desde su casa, iba a su rectángulo y yo estaba parado en el medio de la cancha, dando las indicaciones. Cada jugador tenías su conito, su pelota o su elemento y no podían interactuar entre ellos”.

-”Doy un ejemplo de lo que digo del respeto por las normas: un día yo estaba parado en el medio, veo un jugador que no se estaba entrenando con la calidad o intensidad que yo creía que debía hacerlo, me voy del medio, me acerco a su zona y se armó un escándalo: vino el médico, vino Guillermo y me dijeron ’profe, no podes acercarte a los jugadores’. ¿Alguien se imagina en la Argentina que venga el médico a decirte algo ? Allá le dice ’correte’ y siguen pero acá no. Acá el médico se para y te exige respetar el protocolo porque si no es él el responsable ante la MLS si pasa algo. Entonces vos tenés que respetar. Yo en ese momento me callé la boca y me corrí”.

El protocolo de los equipos de la MLS:

-De los 26 equipos de la Liga, dos fueron excluidos por casos positivos. Del torneo llamados MLS Is Back celebrado en Orlando, Miami, participaron 24 equipos tras la prohibición de FC Dallas y Nashville.

-Todos los equipos fueron en vuelo chárter desde cada ciudad de origen. Los vuelos fueron pagados por la MLS.

-Cada equipo podía llevar un máximo de 47 personas.

-Al llegar, dos micros esperaban a las delegaciones para sus traslados a los hoteles.

-Una vez en el hotel, los grupos eran llevados a un piso donde se hacían los testeos y a partir de ahí debían permanecer 24 horas en habitaciones individuales, sin contacto hasta conocer el resultado de los estudios.

-Tras el primer testeo, cada integrante de la delegación fue sometido a uno nuevo día por medio. Las 1128 personas (47 por cada uno de los 24 equipos) fueron alojadas en dos hoteles. Cada una de las mismas fue informada del protocolo cuyas normas eran infranqueables.

-En 45 días no hubo un solo caso positivo entre esas 1128 personas.