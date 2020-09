"Fernandito" caminando por La Plata. Fotos: Facebook.

Los vecinos de la localidad de Ringuelet, en La Plata, supieron por las redes sociales sobre la muerte de “Fernandito”, un personaje conocido en la zona que suele deambular mientras va generalmente hablando solo. Según se supo, el hombre había sufrido un accidente. La noticia llegó hasta el cura de la parroquia La Anunciación de la Santísima Virgen, que ofreció una misa en su honor. Sin embargo, el hombre estaba vivo.

De acuerdo a lo que informó el portal platense 0221, todo comenzó el viernes pasado cuando circuló en Internet la noticias de que había muerto tras ser atropellado por un auto en Camino Centenario y 511. La tristeza invadió a los vecinos, que se lo suelen cruzar desde hace varios años.

“Muy conocido por la comunidad de La Anunciación y todo el barrio de Ringuelet. Oremos por su eterno descanso. Hoy a las 19 ofreceré por él la Santa Misa”, puso el padre Carlos en un grupo de WhatsApp adelantando que le haría homenaje en la misa del sábado, la cual se llevó a cabo y fue transmitida en vivo por la cuenta de Facebook de la parroquia.

Noticias relacionadas

Pero, el domingo la supuesta víctima fue vista mientras iba caminando por el centro de La Plata. Un vecino lo reconoció y decidió fotografiarlo para avisarle a sus conocidos que estaba vivo.

“Un amigo me acaba de avisar que vio a Fernando, en 47, entre 7 y 8 y que ya lo iban a buscar. Recién lo vio”, escribió una vecina en su cuenta de Facebook junto a tres fotos del hombre.

Pablo, un vecino de Ringuelet, dijo: “Se armó un lío bárbaro, hasta la policía andaba averiguando por él. Resulta que nunca lo atropellaron y que Fernandito sigue vive y coleando”.

Uno de los mensajes en Facebook.

Consultado sobre quién es este hombre cuya falsa muerte provocó conmoción, dijo: “Habla y se ríe solo pero es inofensivo. Es alcohólico. A veces algunos se asustan porque se tira a dormir en la puerta de algunas casas pero nunca generó un problema”.

En las redes sociales se pueden encontrar publicaciones en la que mencionan a Fernando, y en todas hablan de él con mucho cariño.

“Recién me crucé con Fernandito... (oriundo de Ringuelet) le dejé 10 mangos para que se compre una gaseosa o para que junte para los remedios de la vieja, el o la que lo conoce por favor ayúdelo, es muy humilde”, escribió un vecino en Facebook en 2018 junto a una foto en la que se puede ver al hombre recostado en la vereda.Ese mismo año, otro usuario, advirtió en Twitter: “Si sos de Ringuelet y no conocés a Fernandito, en verdad no sos de Ringuelet”.

Por suerte, Fernando sigue con vida y esta insólita situación dejó en evidencia el cariño que despierta en los vecinos de esta localidad de La Plata.

Vecinos lograron ubicar al hombre. Foto: Facebook.