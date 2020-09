Álvaro Uribe. Reuters.

Una agencia de inteligencia de los Estados Unidos reveló documentos clasificados que muestran los vínculos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe con paramilitares colombianos.

De acuerdo a lo revelado en documentos desclasificados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) el Gobierno de EE.UU. creía desde 2004 de la presunta vinculación entre el ex mandatario colombiano Álvaro Uribe y grupos paramilitares.

Entre los documentos difundidos, un paper muestra que Peter Rodman, que era por entonces como alto funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono), advirtió al secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld de que era “casi seguro” que Uribe mantuvo tratos con los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“El documento es la primera evidencia desclasificada referida a los presuntos vínculos de Uribe con los paramilitares que llega a los más altos niveles del Departamento de Defensa”, consigna la NSA en su página web.

Los registros publicados este 31 de agosto incluyen documentos enviados a Rumsfeld, informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa, cables de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, una directiva de decisión presidencial, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre los vínculos del Ejército colombiano con paramilitares y otros materiales.

De acuerdo a esos registros, los funcionarios del Pentágono y de la embajada de EE.UU. en Colombia describieron varios relatos de los supuestos vínculos de Uribe con los paramilitares que se remontan a su época como gobernador del departamento de Antioquia, en la década de 1990.

También, un “informe de inteligencia militar estadounidense de 1991 recientemente desclasificado” vincula a Uribe con narcotraficantes, “específicamente Pablo Escobar (1949-1993)”, en ese entonces jefe del cartel de Medellín.

Los registros desclasificados abarcan unos 25 años de acusaciones y pruebas de los nexos de Uribe con narcotraficantes y paramilitares, y dejan ver que la relación del expresidente con estos últimos era conocida por Washington que estuvo dispuesto “a pasarla por alto”, si el mandatario “cumplía con cuestiones de mayor prioridad”.

Your browser does not support the video element.

Uribe en la mira. Video gentileza de HispanTV.

“Los supuestos vínculos de Uribe con una organización terrorista… eran mucho menos importantes que su desempeño como presidente, que Estados Unidos veía favorablemente”, sostiene el NSA en base a los documentos.

La desclasificación también expone que como presidente, Uribe empleó “a uno de los comandantes del Ejército colombiano más asociados con la colaboración paramilitar”, el general Rito Alejo Del Río Rojas, como uno de sus principales asesores militares.

Hoy en día, Uribe cumple una prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por presunto soborno y fraude procesal. De ser hallado culpable, el expresidente, quien es el primero en la historia de Colombia en ser detenido por una investigación, podría enfrentar una pena de ocho años en prisión.