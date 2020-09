Hoy se conocerán los resultados de la autopsia del joven desdaparecido.

Los abogados que representan a la madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido el 30 de abril último, darán a conocer este miércoles el resultado de ADN que indica si el cuerpo encontrado en un cangrejal de Villarino pertenece o no al joven, según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

El examen fue realizado por los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Córdoba bajo un riguroso procedimiento.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) "hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 2 de septiembre del corriente año. Una vez obtenido el mismo, será informado en primer lugar a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo, y luego mediante comunicado oficial por parte de este tribunal", se precisó.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El abogado Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia del joven, reiteró que “no queda ninguna duda de que a Facundo lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires”.

COMUNICADO OFICIAL - Las querellas de Cristina Castro informamos de manera conjunta que mañana miércoles, luego de la audiencia remota que tendremos a las 11 con la jueza María Gabriela Marrón, daremos a conocer a través de las redes sociales de la CPM la información recibida. — Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) September 2, 2020

Aparicio recordó que en la causa declararon testigos que dijeron haberlo visto “tirado” en la ruta nacional 3 “muerto o inconsciente” el mismo día que se fue de su casa de Pedro Luro.