Captura video.

A pesar de su creciente popularidad, los autos eléctricos siguen siendo una novedad con muchos aspectos poco conocidos, lo cual lleva a veces a accidentes inexplicables.

Los autos eléctricos siguen generando sorpresa e incluso accidentes difíciles de explicar, en este video que se hizo viral en redes no es la excepción.

Un auto eléctrico de la marca BAIC explotó mientras se estaba cargando en la ciudad Sanming, en el sur de China. Testigos explicaron que el auto empezó a mostrar humo y después surgieron unas llamas, probablemente debido a problemas con su batería.

Los bomberos debieron tirarle agua y por ellos el auto reventó con tal potencia que incluso sus puertas salieron volando.

Con fortuna, nadie terminó herido a pesar de que había varias personas que estaban a tan solo cinco plazas de aparcamiento de la explosión.

Se desconoce las causas que terminaron en este accidente, aunque el hecho de que estos autos sean híbridos será casi imposible de descifrarlo. Podría ser la batería o a la gasolina.