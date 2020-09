Your browser does not support the video element.

Este miércoles 2 de septiembre comenzó el juicio contra 14 presuntos cómplices de los atacantes islamistas que abrieron fuego en la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo en enero de 2015.

Comienza el juicio por el ataque a Charlie Hebdo donde serán juzgados 14 presuntos cómplices de los militantes islamistas responsables de los ataques de 2015 contra la revista satírica francesa y un supermercado judío en París.

17 personas murieron en los atentados que marcaron el inicio de una ola de violencia islamista que dejaría decenas más de muertos en todo el país.

Los hermanos Said y Chérif Kouachi que dispararon contra los periodistas de Charlie Hebdo y Amedy Coulibaly, autor de la masacre en el supermercado fueron abatidos por la policía en los días posteriores.

De los 14 acusados, 3 están siendo juzgados ‘in absentia’ ya que se desconoce su paradero y podrían estar muertos. Enfrentan cargos que incluyen suministro de armas ayuda logística y la financiación terrorista.

Gala Renaud, Esposa de periodista asesinado dijo: "La tensión se siente. Quería ver a estas personas en el palco de los acusados para saber qué representan, cómo son. A primera vista, parecen gente común, pero tendremos que escuchar lo que tienen que decir, solo quiero que respondan las preguntas que se les harán, cuáles fueron sus motivaciones, por qué esta complicidad y sobre todo por qué hombres inocentes fueron asesinados".

Este será el primer juicio relacionado con terrorismo en ser filmado en Francia para los archivos históricos.