VIDEO REUTERS, Spotify acuerdo con Príncipe Harry y Duquesa Meghan

Spotify ofrecerá un acuerdo al príncipe Harry y a la duquesa Meghan.

La empresa de música les ofrecerá una suma de siete cifras para producir podcasts. De esta maneram, Harry y Meghan están en el punto de mira del plataforma de música online.

En unos días se conocerán más detalles de la propuesta sorprendente.