Toma de tierras en la Provincia.

En la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el área del Conurbano, fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas en la provincia de Buenos Aires ya fueron tomadas, esos terrenos, la mayoría en el conurbano, estaban destinados a la construcción de barrios cerrados y complejos de viviendas sociales.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, advirtió que hay "diferentes tipos de tomas" de tierras, tanto por motivos habitacionales, como otras situaciones en las que algunos "vivos se organizan para sacar provecho", pero aseguró que "irá preso" quien ocupe terrenos en distrito bonaerense.

En Presidente Perón usurparon 30 hectáreas de un predio de 150 dónde se estaba por construir un barrio cerrado.

“Es un delito que está organizado; detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho”, expresó Berni, en declaraciones a radio Rivadavia, en las que afirmó que "irá preso" quien tome tierras en la provincia de Buenos Aires.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad a nivel Nacional opinó distinto y expresó: “Ese no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional”.

Los datos fueron sacados de archivos del Ministerio de Seguridad, en una investigación que realizó el periodista Andrés Klipphan. Los documentos expresan que desde desde julio pasado y hasta el 1 de agosto, se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas.

Toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, mapa, fuente Infobae.

Desde el inicio del 2020, se realizaron 1.801 denuncias judiciales por usurpaciones y laa policía realizó 868 procedimientos y se aprehendió a 524 personas.

Los distritos más afectados por esto, son: La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando.

El intendente Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, expresó: “Las tomas se han multiplicado. Tenemos esa preocupación y estamos transmitiendo con respeto pero con contundencia. Se necesita una decisión y una acción del más alto nivel”.

Vista aérea de las 30 hectáreas usurpadas en Presidente Perón.

Por su parte, Javier Martínez, intendente de Pergamino, dijo: “Hay muchos vecinos pasándola mal por la situación económica derivada de la pandemia y sufren ante la injusticia del accionar de otros que adoptan esta metodología ilegal. Creemos que la posición del Gobierno es urgente para tener un lineamiento claro ante las crecientes tomas. Es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo y lo que el Estado posee que es de todos”.

“Las tomas son moneda corriente en el Conurbano. En la medida en que cada municipio tiene más tierra rural o semirrural, estos temas son más dramáticos. En el segundo o tercer cordón del Conurbano esto se agrava. En el primer cordón se da en casas o predios más pequeños y quienes avisan generalmente son los vecinos. Se ha instalado esta lógica de que uno puede usurpar con la excusa de no tener una vivienda. Hay organizaciones que entran, hacen un pseudoloteo y después venden a alguien que sí tiene la necesidad”, opinaron desde el municipio de Vicente López.

Sin confirmación oficial, se cree que estas tomas están relacionadas con organizaciones sociales, como el Movimiento Evita.

En diálogo con Infobae, Navarro negó que integrantes de su organización estén involucrados en las usurpaciones de tierras. “Nosotros no propiciamos las tomas”, sostuvo, y aclaró: “Tampoco creemos que la solución sea policial y el uso de las topadoras como proponen algunos funcionarios –por Berni– y dirigentes de la oposición. El Estado no se puede hacer el fuerte con el débil. Hace 40 años que las políticas habitacionales han fracasado. A la gente hay que darle terrenos pero algo tienen que pagar por ellos, y el Estado debe darle los servicios básicos y trazado de calles. La experiencia nos indica que las usurpaciones que se transforman en asentamientos fracasó, no son la solución. Los chicos no pueden estar viviendo entre ratas y arriba de un basural como ocurre en Lomas de Zamora”.

Juan Andreotti, intendente de San Fernando, opinó: “Le pido a la Justicia que urgente ordene el desalojo de los terrenos usurpados del ferrocarril. La Justicia no puede ser pasiva ante este tipo de hechos que son ilegales y alteran el normal funcionamiento de los trenes. Junto a los vecinos del barrio estamos preocupados y reclamando para que se actúe en consecuencia”.

La toma de terrenos es un conflicto que lleva años sin resolverse, pero la crisis social, política y económica que generó la pandemia de coronavirus empeoró la situación que por el momento parece incontrolable.