Pablo y Solange Musse.

Pablo Musse, el hombre que manejó desde Neuquén hasta Córdoba para poder visitar a su hija internada con un cáncer terminal en Córdoba, y que no pudo ver por no ser autorizado, volvió a hablar tras la muerte de su hija Solange.

"Quitarle la libertad y sus derechos a Solange, que pidió verme antes de su partida pero no se lo permitieron. Vivimos un estado de sitio encubierto por la pandemia", expresó en una carta en las redes dirigida al Presidente Alberto Fernández y al gobierno cordobés Schiaretti.

"Mi hija pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron. No sólo eso, sino que a mí y a mi cuñada Paola Oviedo, con discapacidades, nos trataron como terroristas, escoltados por la Policía de cuatro provincias un trayecto de 900 kilómetros”, agregó Musse.

Noticias relacionadas

“Usted los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16/08 no pudo almorzar conmigo, ¿que ironía no? Usted sí, mi hija no. No vi declaraciones de los derechos humanos, tampoco del Inadi por maltrato a una persona con capacidades diferentes”, comentó.

“Estoy decepcionado, uno no espera nada de los políticos, incluso soy apolítico, pero al menos nos hubiese dado una disculpa... El dolor que sintió mi señora, que estuvo al lado de Solange las 24 horas, hasta el último momento, realmente fue algo de repudio, no puede ser que no supiera. ¿Dónde vive, dentro de una burbuja? Lo escuché decir al presidente que (Hugo) Moyano era la primera vez que salía, y la cantidad de abuelos que están encerrados y hace 7 meses que no pueden ver a sus seres queridos. Lo que sucede es indignante", dijo en una entrevista por Radio Mitre.

"Da pena que un Presidente de la Nación haga esto, y del gobierno de Córdoba tampoco recibí disculpas, solo me llamó la semana pasada el ministro de Salud de esa provincia, creo que por obligación porque después tenía una conferencia de prensa y quería decir que había hablado conmigo, pero no me dio ninguna respuesta, no sabía que contestarme, no sabía la declaración que había dado mi hija en los medios, tampoco que me había pasado, que decían que tenía Covid, que no estaba enterado, que lo iba a investigar, me indigna todo esto, que no sepan nada de nosotros... Son ellos, y nosotros ni sé donde estamos", agregó Musse.

"Lo que pidió Solange antes de morir, que su caso sirviera para que lo que nos pasó no se repita, ,me da fuerzas para seguir. Ayer esuché un caso de un chico de Río Tercero que tuvo que presentar un recurso de amparo papara poder ir al Hospital San Roque a Córdoba, 50 kilómetros o 60... Estamos viviendo una situación de estado de sitio encubierto por la pandemia", indicó el padre de Solange.

Musse manifestó: "Las autoridades nos pasan por arriba, la policía te pasa por arriba, tengo 60 años, viví la época de la dictadura, viví los gobiernos democráticos, pero nunca viví algo como esto y no le echemos la culpa a la pandemia, porque el virus existe y nos estamos cuidando, no vengan a decir que no nos cuidamos, pero estamos hartos de no poder circular en ningún lado”.

Por último cerró: "A nosotros nos obligan a tener que justificar todo, y ellos no tienen que justificar nada. Me dolió en el alma cuando (Alberto Fernández) dijo 'yo los domingos almuerzo con quien quiero, el sí, mi hija no pudo. Ni mi hija ni un montón de gente, están destruyendo el país. Estan pasando cosas que ya no sabés ni en que país vivivmos, el tema de la toma de tierras también. Yo a los chicos que me preguntan qué hago, les digo tómensela de la Argentina, es insoportable esto".