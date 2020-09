Captura de video.

Un viral de TikTok invadió las redes sociales en las últimas horas por un hecho insólito que le ocurrió a la joven Liz San Millan. La joven filmaba un video cuando de repente su madre cae desde el piso de arriba ya que el techo cedió.

Liz estaba grabando una audición para un papel en teatro musical, la canción en cuestión se trataba de 'Kindergarten Boyfriend' del musical 'Heathers: The Musical'. Pero al momento en el que estaba cantando, su madre cayó luego de que el techo cediera.

La joven relató: "Justo antes de caer, se puede ver la molestia en mi cara debido a los golpes que dio mientras sabía que estaba filmando. Hay vigas de madera en el ático que se supone que debes pisar, pero ella se tropezó y se metió en el techo”.

Afortunadamente la madre no sufrió heridas aunque sí quedó impactada por el hecho y el agujero que quedó en el techo no fue arreglado aún.

El video ya sumó más de 6 millones de reproducciones en en TikTok. "Siempre adoré los bailarines del fondo", se pudo leer entre los comentarios.