Cartel de vecinos que piden retirar cuerpo de hombre en Lomas de Zamora.

Una mujer que vive en el partido bonaerense de Lomas de Zamora tuvo que convivir con el cadáver de su inquilino durante diez días porque nadie fue a retirarlo, pese a las reiteradas denuncias que ella radicó.



Xina Florian relató los hechos en su cuenta de Facebook: "Yo me di cuenta hace tres días, pero la Policía estuvo aquí, llamó a la ambulancia y ellos detallaron que está muerto desde hace más de diez días. Está todo reventado y el piso todo mojado de líquido. Yo duermo al lado del fallecido con mis cinco hijos y nadie hace nada. Por favor, no aguanto más el olor y no tenemos luz en el barrio. Nadie me ayuda, sólo piden plata".



La mujer reside en el barrio 6 de agosto, de Ingeniero Budge, donde para mejorar sus ingresos en la cuarentena decidió alquilar una de sus habitaciones, ya que vive con cinco hijos, dos de ellos bebés.



"No se pueden tomar videos porque el olor llega hasta la calle. Los vecinos están en mi puerta, pegando carteles. Me mandan a distintos lugares, camino bajo la lluvia y nada. Fui a ocho lugares y nadie me ayuda ni orienta. A los lugares que fui están en las fotos, pero qué puedo hacer. Solo quiero una solución para poder dormir bien con mis hijos", indicó la mujer, en su cuenta de Facebook, hace 72 horas.



En la publicación compartió las fotos de los lugares a los que fue y el video que ella misma filmó, entrando a la habitación en donde yace el cuerpo de un hombre sin vida.



"Para poder tener un ingreso más, desocupé la pieza de mi hijo para que duerma con sus hermanos menores. Así, alquilé la pieza a un hombre que venía ocupando mi casa hace dos meses, pero no sé en qué momento falleció", contó Florian, quien explicó que el inquilino murió por causas naturales.



Asimismo, añadió: "Llamé a la Policía y a la ambulancia, vinieron, lo vieron y lo dejaron dentro de mi dome mi domicilio por que dicen que no pueden hacer nada por que es muerte natural".



"Cuando una mujer acude a una institución pública la ayuda tiene que ser de inmediato", fue uno de los carteles que colocaron los vecinos en una de las ventanas de la casa para pedir que se llevaran el cadáver de la vivienda de Florian.



La mujer explicó que "en la comisaría" le "dijeron que fuera a la Municipalidad de Lomas de Zamora".



"Ahí me informaron que no pueden hacer nada. Luego me dijeron que vaya a tribunales, pero en ese lugar me mandaron a otro lado donde supuestamente me podían ayudar. Pero ellos también me dijeron que no y me enviaron al cementerio., donde y tampoco me brindaron una solución", continuó.



En ese sentido, contó que fue "a ocho lugares donde" la "mandan de un lado al otro, pero nadie" la puede ayudar.



"El cadáver está conmigo hace ya más de 10 días y nadie lo puede sacar. Mis hijos y yo dormimos al lado del muerto. Ayer y hoy caminé por todos lados y nadie me pude ayudar", dijo la mujer.