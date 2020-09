Una caravana de autos se dirigía a distintas localidades de la Costa Atlántica pero fue detenida a la altura de General Lavalle. Se trata de dueños de terrenos en la costa que por temor a que sus propiedades sean tomadas, decidieron viajar en plena cuarentena.

Las tomas de tierras en el país, sobretodo en el Gran Buenos Aires, es un tema de suma preocupación de varios propietarios y ante la falta de respuestas ante las denuncias, un grupo decidió viajar hasta allí.

Your browser does not support the video element.

Los autos fueron detenidos a la altura de la Ruta 11 en General Lavalle, expresaron que buscaban ir hasta sus casas por el aumento de robos, la ocupación de terrenos y propiedades que se produjeron en los últimos días en la Provincia.

Noticias relacionadas

Una mujer comentó: “Me llamó una vecina dos veces esta semana para avisarme que quieren entrar a mi casa. Me comunico con la municipalidad y nadie me responde. Necesito, por lo menos, estar una semana para que vean que hay gente”.

Your browser does not support the video element.

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales esta semana. Quienes la impulsaron señalan que desde que comenzó la cuarentena, hasta el momento hay alrededor de 530 propiedades usurpadas.