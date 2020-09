Anuncio de Messi. Canal 26.

El astro argentino Lionel Messi decidió hoy, luego de diez días de incertidumbre desde el envío de un burofax donde pidió su libertad de acción, quedarse a cumplir su contrato en el Barcelona de España hasta junio próximo, más allá que creía "que era el momento de dar un paso al costado".



"Le dije al club, sobre todo al presidente (Josep María Bartomeu), que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado, que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", explicó Messi, en una entrevista con el sitio "Goal".

Y agregó: "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".



Así, el delantero de 33 años cargó duramente contra Bartomeu, al detallar cómo se dieron los hechos desde que el martes 25 de agosto envió el burofax para pedir su libertad de acción gratuitamente, tal como indicaba una cláusula de su contrato, según su interpretación, diferente a la del club.



"Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio.

Your browser does not support the video element.

Habló Messi. Canal 26.



Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", reveló.



En ese sentido, Messi confió que Bartomeu no le "daba bola", cuando todo el año le decía que "había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos" en su carrera, luego de 20 años en un único club.

Your browser does not support the video element.

Messi se queda en Barcelona. Canal 26.



"El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada", sostuvo.

Your browser does not support the video element.

La palabra de Messi. Canal 26.



Y completó: "Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club".

Messi, entonces, se quedará en el Barcelona al menos hasta el 30 de junio de 2021, aunque podrá negociar con cualquier otro club a partir de diciembre próximo.

Your browser does not support the video element.

Las declaraciones más esperadas. Canal 26.