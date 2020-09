Rafael Mills.

Rafael tiene 4 años y hace 9 días que su madre Lorena no sabe nada de él, denunció que el padre de la criatura de nombre Mark Mills, se lo llevó tras llegar al país. La mujer había regresado con el pequeño en un vuelo de repatriación desde México por ser víctimas de violencia de género.

Lorena contó cómo fue su regreso en mayo: “Volví de México por el horror que estaba pasando. Mark consumía drogas, alcohol en altas cantidades y era violento. Me escapé con mi hijo".

El calvario de Lorena comenzó el 25 de agosto cuando Mills le pidió que vaya a mostrar un departamento en el barrio de Palermo a una persona interesada en comprarlo ya que él se dedica al negocio inmobiliario en Buenos Aires. Cuando arribó, junto con su hijo, se encontró con su ex.

Su ex le dijo que se quedaría una semana en el país y que quería llevar al nene a pasear. Pero tiempo después la llamó y le relató que no le devolvería a su hijo.

Lorena contó: "Se lo di de buena fe, esperando que me lo regresara al día siguiente pero cuando hablé me dijo que no iba a volver a verlo. Me amenazó, me extorsionó y dijo que quería la custodia total del nene, que le mande los papeles con la firma de un abogado".

"Él dice que está bien, pero no podemos hablar mucho porque su papá está a su lado y enseguida le corta para volverme a pedir que le de el pasaporte y papel de ciudadanía del nene. Me dice no lo voy a ver más, y que sigo con la denuncia se lo va a dar a unos amigos que venden droga", relató la mujer.

"A Rafi lo vio muy flaquito. Está comiendo muy mal, todo el tiempo papas fritas por lo que le contó. Está al cuidado de una persona bipolar, alcohólico y drogadicto y tememos por él", agregó.

Mills tiene pedido de captura internacional por el secuestro de su hijo y la justicia y la policía lo buscan aquí y en México.

Ante cualquier información de su paradero comunicarse con ellos al 115815-9208.