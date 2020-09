Jorge Macri, tras los anuncios. Canal 26.

El presidente Alberto Fernández presentó este viernes un nuevo Plan contra la Inseguridad y dijo que "el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia" y afirmó que "la desigualdad de las sociedades es promotora del delito".

El presidente expresó que "las principales víctimas del delito son los que menos tienen, los que están en la calle, y salen a lograr su sustento diario", y aseguró que serán "implacables" con quienes delinquen, "con el Código Penal en la mano".

En su presentación estuvo acompañado por la mayoría de los intendentes del Conurbano bonaerense, entre ellos Martín Zabaleta, de Hurlingham; y Jorge Macri, de San Isidro, quienes hablaron con la prensa.

En primera instancia dijo Zabaleta: "Cada municipio debe tener una alcaidía", y agregó sobre el anuncio del presidente que "este plan va a servir para salvar vidas".

En el mismo sentido, también sostuvo que "el enemigo no es un dirigente opositor", a la vez que remarcó que "la inseguridad no mide situaciones ideológicas".

Intendetendes por Plan contra la Inseguridad.

Por su lado, Jorge Macri, sostuvo que "el delito se mueve y nos obliga a trabajar en equipo".

"Más allá de los fierros y las medidas, la decisión de trabajar en equipo va a complicar al delito", agregó.

Presentaron plan para aumentar la seguridad.

Finlamente, dijo Macri: "Lo que da una respuesta en realidad es sostener el trabajo durante mucho tiempo".

Los intendentes acompañaron la presentación presidencial.