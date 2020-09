Lionel Messi y su hijo Thaigo.

El rosarino Lionel Messi admitió este viernes que "este tiempo" de incertidumbre entre que pidió la libertad de acción y decidió cumplir su contrato con Barcelona hasta junio 2021 fue "muy duro" para su familia, y que incluso su hijo mayor Thiago "lloró" para que no se vayan de la ciudad donde nació.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", explicó.

"Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer (Antonela Roccuzzo) con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba", agregó, en una entrevista con el portal "Goal".

Reconoció también que, si bien Mateo (4) y Ciro (2), son pequeños y no se dan "cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida en otra parte", con Thiago (7) fue diferente.

"Es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ´no nos vayamos´, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión", sostuvo.

Todo se modificó desde que su padre y agente Jorge Messi se reunió el martes con el presidente Josep María Bartomeu.