Tan solo unos días después desde que se haya reiniciado el rodaje de "The Batman", que había sido suspendido en marzo porla pandemia del nuevo coronavirus, la filmación fue interrumpida de nuevo tras dar positivo por covid-19 el actor británico Robert Pattinson que protagoniza la película.

En un comunicado oficial, la cinematográfica Warner Bros. confirmó que el rodaje "se encuentra temporalmente en pausa" ya que "un integrante de la producción" dio positivo por coronavirus y tuvo que aislarse, conforme a los protocolos establecidos.

Según la revista estadounidense Vanity Fair, que cita "una fuente de alto nivel", la persona infectada del equipo es justamente Robert Pattinson.

El estudio no dio mayores detalles sobre el estado de salud del actor, muy conocido por su papel protagonista en la saga 'Crepúsculo', ni tampoco dijo cuándo está pensado retomar la producción, según publicó RT.

En la película, dirigida por el cineasta de la franquicia "El planeta de los simios", Matt Reeves, el Batman encarnado por Pattinson trata de resolver una serie de horribles asesinatos en serie. El papel de la Gatúbela será interpretado por Zoe Kravitz, hija del cantante Lenny Kravitz, conocida por su participación en la serie de HBO 'Big Little Lies'.

En una primera instancia, el estreno de la pelícua estaba planeado para el próximo mes de junio, pero posteriormente se pospuso a septiembre de 2021.