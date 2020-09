Mujer sufrió quemaduras tras usar desinfectante para manos. Reuters.

En la ciudad estadounidense de Round Rock, Texas, una mujer tuvo graves quemaduras en todo su cuerpo luego de que el desinfectante de manos que se acababa de aplicar sobre la piel se incendiara al prender una vela, informa la prensa local.

Kate Wise dijo que el fuego cubrió sus manos, rostro y "todos los lugares donde tenía desinfectante" en cuestión de segundos. La botella con el líquido, que se encontraba, cerca también explotó.

La mujer pudo afortunadamente quitarse la ropa en llamas y sacar de casa a su hija, quien sufre una discapacidad física, mientras sus otras dos hijas menores pidieron ayuda a los vecinos.

La mujer fue llevada de urgencia a cuidados intensivos y ya está recuperándose.

Los expertos advierten que los desinfectantes para manos en base a alcohol pueden ser inflamables y deben mantenerse alejados de las fuentes de calor.

Así mismo, se recomienda tomarse el tiempo y aguardar que el líquido se absorba por completo en la piel o se evapore antes de cualquier contacto con fuego.

Coming up at 6-- Hear from a #RoundRock woman near #Austin as she recovers in the ICU. Kate says the hand sanitizer she had put on caught fire while trying to light a candle. It left her with severe burns. #KHOU11 pic.twitter.com/BknOZEta1E