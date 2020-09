Delincuente pactó su entrega. Canal 26.

La policía logró capturar y detener en las últimas horas y tras varias semanas prófugo al barra brava del club Cambaceres que agredió con piedras y golpes a cinco policías que fueron a detenerlo, los puso en fuga y a uno le robó el reloj, de acuerdo a la acusación que pesa sobre el imputado aunque su abogado defensor lo negó oportunamente. A través de familiares y "cansado de ocultarse", el imputado acordó su entrega en una zona del Barrio Obrero de Berisso, donde se habría estado escondiendo.

Es Martín Ariel Guzmán, alias El Leyos, que vive en Barrio 5 de Mayo. Ahora se enfrenta a cargos por resistencia a la autoridad y violencia de género. Las imágenes del hecho que dio lugar a traslados y sanciones a los uniformados, fueron captadas en un video de cámaras de seguridad que se hizo viral.

El hecho tuvo lugar el 4 de agosto pasado en una zona de recreación infantil del Barrio 5 de Mayo, en Ensenada, un complejo habitacional donde residen muchas familias y donde suelen registrarse hechos de inseguridad y violencia.

El hombre al que primero se ve vestido con un equipo deportivo y luego con una remera roja, estaría relacionado a un caso de violencia de género que motivó la llegada de personal policial. Una vez allíy cuando los efectivos policiales estaban a punto de detenerlo, un grupo de vecinos se acercó a los uniformados y los increpó, primero de palabra y luego arrojándoles piedras.

En ese contexto tan complejo se dio un desbande del grupo policial donde se ve a unos cinco policías, entre ellos una mujer, que ocuparon un patrullero y dos motocicletas. En otro pasaje del video uno de los policías amagó con reprimir la agresión pero eso no se concretó por lo que se produjo un "contraataque" que lo llevó a huír del mismo modo en que lo hace un compañero suyo a bordo de una moto.

El momento de la entrega. Video: Municipalidad de Ensenada.

En ese momento, el hombre de la remera roja emprendió un ataque a golpes y se lo ve ensayando fintas de boxeo para luego perseguir al grupo policial. Acaso el momento más increíble se produjo cuando el individuo de la remera roja abrió la puerta del patrullero y forcejeó con uno de sus ocupantes intentando arrancarlo del interior del coche, donde se observa que se ha refugiado la mujer policía.

El final del video muestra a la policía yéndose del lugar y al sujeto haciendo lo mismo, a pie y acompañado por algunos de los vecinos que lo ayudaron al principio de las agresiones. Luego le robó el reloj a uno de los uniformados, según se denunció.

Estando prófugo, su abogado defensor dijo que "uno de los policías lo invitó a pelear".