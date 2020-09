Messi, NA.

El club Barcelona aguarda que el futbolista Lionel Messi se incorpore a los entrenamientos del holandés Ronald Koeman a partir de la próxima semana, por lo cual esperan que el lunes asista a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para realizarse el test de PCR y tener el visto bueno para arrancar la pretemporada.



Las prácticas del elenco catalán bajo las órdenes del técnico Ronald Koeman comenzaron el pasado lunes, pero el jugador aún no se presentó a ninguna debido a que estaba decidido a irse del club catalán.



Tras varios días de incertidumbre y luego de un encuentro entre el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y el padre y representante del futbolista, Jorge Messi, el delantero rosarino decidió seguir en la institución porque no quiere abrir una batalla legal contra el club de su vida.



En tanto, trascendió que las ausencias de Messi en los entrenamientos no serán sancionadas por el club, ya que, en el Barcelona entienden que no les conviene iniciar otro conflicto con el crack argentino y aguardan que con su regreso a los entrenamientos se ponga fin a la novela.



A pesar de no haberse entrenado con el grupo, Messi se estuvo ejercitando en su casa para no perder el ritmo, pero aún no se sabe si estará presente en el amistoso del próximo sábado ante el Nàstic de Tarragona.



Ese encuentro será el primero de la etapa de Koeman como entrenador del equipo catalán y afrontará el partido sin ninguna cara nueva, mientras que tendrá la baja de Ivan Rakitic.