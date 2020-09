Agustín Sierra y Moria Casán, Cantando 2020.

Agustín Sierra se ha convertido en la revelación del Cantando 2020, con miles de fans e incluso parte del certamen enamorados de la ex estrella de las tiras de Cris Morena.

En la última gala del reality, fue Moria Casán quién se deshizo de elogios para con el actor.

"El otro día un amigo me mandó una foto tuya en ropa interior y empecé a gritar ‘¡por favor!’. Era una pose de un espectáculo, pero sos medio metrosexual. No quiero ser guaranga, pero se veía una cosa importante, estabas con bóxer y una cosa de levadura. ¡No era normal!”, indicó la jurado.

"Papi, estabas parado, como mirándote, como enamorado de tu cuerpo. Está bueno. Qué lindo físico”, destacó Moria, sin revelar la identidad de la persona que le hizo llegar esa imagen.

Por último, Casán cerró: “Sabés que estás calentado a todo el mundo, nene, para hacértela más corta. Caés a hombres y mujeres, y tenés esa cosa angelada que no le caes mal a los hombres por gustarle a las mujeres”.