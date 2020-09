Caravana de propietarios de la Costa.

En medio de las restricciones por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19 y tras la protesta realizada en las últimas horas por propietarios de viviendas que tienen miedo a las usurpaciones, el Partido de la Costa dejará ingresar a 60 no residentes por día para que puedan verificar el estado de sus casas o terrenos.



Así lo anunció este viernes el municipio del Partido de la Costa, al informar que el ingreso de los propietarios será a partir del próximo 14 de septiembre y el permiso para permanecer en el lugar tendrá una validez de tres días.



"Quizás a partir del 20 de septiembre se pueda ampliar la cantidad de personas que puedan ingresar al Partido de la Costa, depende del estado de contagios en cada localidad", informó a la prensa local uno de los propietarios que estuvo presente en la reunión con el municipio.



En tanto, los intendentes de seis municipios de la Costa Atlántica (Monte Hermoso, La Costa, Villa Gesell, Punta Indio, Mar Chiquita y General Alvarado) en un comunicado difundido este viernes anunciaron que "las fuerzas de seguridad provinciales y municipales se encuentran abocadas a garantizar el derecho a la propiedad privada en todo el territorio".



El comunicado señala la preocupación sobre la "iniciativa de personas no residentes en nuestros distritos, que han manifestado la intención de trasladarse a sus casas de veraneo bajo el argumento de una posible usurpación de esas propiedades".



"Asimismo, vemos con inquietud cómo se intenta instalar en los medios de comunicación una problemática que no es reflejo de la realidad de nuestros municipios, donde al momento no han existido situaciones de tal naturaleza. Por el contrario, es de público conocimiento que las usurpaciones producidas en las últimas semanas se produjeron en grandes extensiones baldías, no existiendo ninguna denuncia de intrusiones en propiedades urbanas", se agrega.



Este jueves, propietarios de la Costa realizaron una caravana sobre la ruta hacia General Lavalle para reclamar que los dejaran ingresar a las diferentes localidades para poder controlar en qué estado se encuentran las casas de veraneo.



En declaraciones al canal de noticias TN, uno de los propietarios que participó del reclamo dijo: "Hicimos el permiso de 24 horas para venir porque nos avisaron de un robo en nuestra propiedad y no pude hacer la denuncia porque no me dejan entrar, estoy esperando en la ruta desde las 4 de la mañana".