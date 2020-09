Exhibición de la vacuna china. Foto: CGTN en español.

La Feria Internacional de China para el Comercio de Servicios ha sido inaugurada el 4 de septiembre en Beijing. Este es el primer gran evento económico y comercial internacional que se lleva a cabo de manera presencial en China desde el brote de la pandemia de COVID-19.

Esta sesión de la feria habilitó un sector especial para la salud pública y la prevención de epidemias. Mostró los suministros de prevención y control, los productos de la aplicación y las tecnologías utilizadas en la detección, el tratamiento, la gestión de control de los contactos cercanos, y la distribución de los recursos.

En la exposición se exhibe por primera vez la vacuna inactivada de COVID-19.

En esta exposición, se adopta la sincronización en línea y de manera presencial, centrándose en productos como nuevos reactivos de detección molecular de ácido nucleico de coronavirus y nueva vacuna inactivada del coronavirus.

La vacuna generada en China contra el COVID-19 se muestra en la Feria Internacional de China para el Comercio de Servicios.

La vacuna china en la muestra. Video: CGTN en español.