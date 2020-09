Protesta de hinchas del Barcelona. Foto: AS.

La decisión que tomó Lionel Messi de quedarse un año más en el Barcelona podría ser como un éxito de Josep María Bartomeu. El presidente del club Barcelona se puso firme en su postura de no ceder un ápice para que el argentino no pueda salir del club. No le daba la carta de libertad que había pedido Leo por burofax y se remitía a los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión. La determinación del presidente ha sido clave para retener al futbolista.

Una circunstancia que tiene un valor añadido teniendo en cuenta que está en marcha una moción de censura. Una salida de Leo habría provocado más apoyos a la iniciativa.

De todos modos, y pese a que esto puede ser visto como un "poroto" para el presidente del club, los hinchas culés están que arden con la máxima autoridad de la institución catalana.

Y así lo hicieron saber con reiteradas protestas y manifestaciones, incluso en la puerta misma del estadio Cam Nou, expresando su disconformidad con la continuidad de Bartomeu.

Algunos hinchas lo tildaron a Bartomeu de "traidor" al club, y otros sostuvieron que la situación ya no da para más.

No fueron pocos y tampoco fueron silenciosos. Con carteles plagados de consignas contra el presidente del Barcelona, se hicieron oír exiginedo que se quede Messi y que Bartomeu se haga a un lado.

Los hinchas del Barcelona quieren que se vaya el presidente. Video: AS.