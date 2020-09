Noelia Marzol, muy sensual. Foto: Instagram.

No hay modo de hacer que pase lo contrario. Cada vez que ella se decide a hacer un posteo en las redes sociales, estalla una revolución de internautas y seguidores. Y claro, motivos sobran.

Noelia Marzol, que de ella hablamos, sabe cómo quedarse con todas las miradas y cada día se encarga de demostrarlo. Así se queda siempre la atención de su más de 1 millón de seguidores y aprovecha sus redes sociales para compartir sus trabajos y el día a día, aunque sus poses y conjuntos ultra sexies y sensuales son lo que también entusiasma.

Ahora, la sexy Noelia, que integra el elenco de Sex, obra dirigida por José María Muscari, que por las cuestiones relativas a la pandemia de coronavirus debió readaptarse y pasar a un formato streaming para que la audiencia pueda disfrutar el espectáculo como una experiencia virtual, compartió un posteo hot en el que anticipó que el 11 de septiembre llegará una "nueva experiencia de Sex virtual" que tendrá como invitados especiales a Favio Posca, Daniela La Chepi y Rodrigo Cascón.

En la publicación en Instagram, se quedó con más de 60 mil "me gusta" en horas, se puede ver a la conductora, con un conjunto erótico de bombacha y corpiño que tienen aplicado un diseño especial de brillos y lentejuelas, propio del espectáculo, al cual Marzol acompañó con unas botas bucarenas rojo pasión , junto a su pelo descontracturado.

Cada día más sexy. Foto: Instagram.

"Te pido por favor que te cases conmigo", "dios que mujer", "sos un fuego", "me enamoré", "no podés más", "¿sos real?", fueron solo algunos de los comentarios que le enviaron sus admiradores y admiradoras. Y no exageraban...