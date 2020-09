Violentos incidentes en Portland. Reuters.

La policía de la ciudad estadounidense de Portland detuvo durante la noche del viernese a decenas de personas en una manifestación contra la violencia racial, en vísperas de un fin de semana en el que se espera una mayor demostración de fuerza en las calles al cumplirse los 100 días consecutivos de las protestas que comenzaron tras el asesinato del afroamericano George Floyd.

Cientos de manifestantes se reunieron en Kenton Park para marchar hacia el edificio de la Asociación de Policía de Portland, tras la advertencia que realizó la fuerza de no bloquear las calles ni dañar la propiedad privada.

La policía confirmó que se realizaron "múltiples arrestos" después de declarar que la protesta era "ilegal", según comunicó la misma fuerza en su cuenta de Twitter.

Tras la advertencia, a la medianoche, la policía se lanzó a empujar a los manifestantes para sacarlos del área, derribó a varias personas y arrestó a los que se resistían.

Según la cadena de noticias qatarí Al Jazzera, el pavimento quedó manchado con sangre después de que muchas personas fueran tiradas al suelo para ser detenidas.

Los activistas de Portland llevan tres meses protestando cada noche para exigir una reforma policial, unas manifestaciones que en muchas ocasiones fueron fuertemente reprimidas por la policía y en las que también hubo enfrentamientos con seguidores del presidente, Donald Trump.

El jueves, la policía mató a un activista en el estado de Washington cuando se disponían a arrestarlo acusado de haber asesinado a tiros a un contramanifestante de derecha el fin de semana pasado en Portland. Aaron Danielson fue baleado cuando participaba de una caravana de camionetas en apoyo a Trump.

Violencia en Estados Unidos. Video: DW.

La fecha exacta en que se cumplen los 100 días de protestas varía según quien cuente, pero lo concreto es que el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) tiene planificadas protestas, vigilias y discursos durante los próximos tres días, mientras que los partidarios de Trump organizaron caravanas de vehículos en distintas ciudades.

Las manifestaciones contra el racismo y la violencia policial se desataron en todo el país en mayo, tras la muerte en Minneapolis del afroamericano George Floyd, quien murió asfixiado por un policía que lo detuvo y lo mantuvo durante casi nueve minutos contra el suelo mientras le apoyaba su rodilla contra el cuello.

En Portland, los manifestantes se reunieron cada noche frente al edificio de los Tribunales Federales, lo que le sirvió de argumento a Trump para enviar a las fuerzas federales a combatirlas, pero la movida presidencial terminó por revitalizar al movimiento Black Lives Matter.

Desde el 31 de julio, las fuerzas federales redujeron su presencia en la ciudad, en virtud de un acuerdo entre el departamento de Seguridad Nacional y la gobernadora demócrata del estado de Oregon, Kate Brown.

Sin embargo, las autoridades nacionales advirtieron que están listos para aumentar la presencia de las fuerzas federales en caso de que sigan escalando las protestas.