Fiesta en plena cuarentena en pleno cerro Chapelco.

Fernando Rubio, jefe de la IV circunscripción judicial en Neuquén, aseguró que identificaron "algunas de las personas" que participaron de una fiesta anticuarentena en Chapelco y señaló que el bar fue "clausurado", además que se le impuso una multa por unos 200 mil pesos.

El fiscal señaló que identificaron a "algunas de las personas que se muestran en el video", las cuales "ya fueron notificadas de la iniciación de la investigación por la violación del artículo 205, por no respetar la distancia social ni usar tapabocas, que es obligatorio en toda la provincia de Neuquén".

Por decisión del fiscal jefe Fernando Rubio, la fiscalía de San Martín de los Andes inició una investigación por violación de medidas contra la epidemia de COVID-19 en el Cerro Chapelco. Hilo. #Investigación #FiscalJefe #SanMartínDeLosAndes pic.twitter.com/nD6WN8BjsA

— MPF Neuquén (@mpfnqn) September 3, 2020

"Estamos investigando a otros videos que nos han llegado, seguimos tratando de identificar personas y para seguir las imputaciones pertinentes", dijo Rubio.

Asimismo, aseguró que las personas identificadas no fueron detenidas, pero que "están sujetas a proceso" judicial. "El bar fue clausurado por una decisión administrativa que dispuso el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén y se le impuso una multa de 200 mil pesos", señaló.