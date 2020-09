Clausura de bares en Ciudad.

Luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiera públicamente a las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que "haga cumplir los protocolos con los que se comprometió" en relación a las aperturas que se fueron dando en el distrito porteño y consideró que "hay imágenes que muestran" que esos procedimientos "no se cumplen". Durante la noche del sábado se endurecieron los controles con varias clausuras.

Hasta el momento fueron clausurados al menos 12 locales de la Ciudad debido a que no cumplieron con la normativa vigente.

Los lugares se encuentran en Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito. Los operativos estuvieron a cargo de la Agencia Gubernamental de Control en espacios gastronómicos de la Ciudad.

Noticias relacionadas

Dos locales estaban realizando fiestas en su interior, una actividad totalmente prohibida en este contexto de cuarentena y otro vendía bebidas alcohólicas después de las 20.

Los otros locales fueron clausurados por tener distribuidas en la calle mesas y sillas fuera del horario permitido, que es hasta la medianoche.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que en los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires "se cumplen los protocolos" sanitarios ante la pandemia de coronavirus, pero admitió que siempre puede haber casos de violaciones.

"Ayer tuvimos que modificar la resolución respecto de la venta de alcohol en el horario diferenciado y en el 'take away', después de las 20 horas", y aclaró que "la gente salvo excepciones donde tuvimos alguna movilidad no deseada, tuvo un comportamiento satisfactorio", expresó.