El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, fue descalificado hoy en los octavos de final del US Open luego de pegarle un pelotazo a una jueza de línea cuando se desarrollaba el primer set de su duelo contra el español Pablo Carreño Busta, que avanzó a la siguiente ronda del certamen.



Djokovic perdía 6 a 5 cuando golpeó, sin intención, a la mujer con una pelota, por lo que se convirtió en el primer jugador descalificado en un Grand Slam por comportamiento antideportivo en los últimos 20 años.



Al recibir el impacto, la jueza de línea cayó al suelo, al tiempo que el tenista pidió disculpas y se acercó inmediatamente, pero eso no alcanzó para evitar que el árbitro decretara la primera derrota del serbio en lo que va de 2020.



De esta manera, Carreño Busta accedió a los cuartos de final del torneo que se celebra en la "burbuja" sanitaria montada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, debido a la pandemia de coronavirus.



Djokovic, por su parte, dejó escapar la posibilidad de obtener su décimo octavo título en un Grand Slam y el cuarto en el US Open, mientras que perdió el invicto de 26 victorias en esta temporada.



Para encontrar el último antecedente hay que remontarse al torneo de Roland Garros del 2000, cuando Stefan Koubek fue eliminado por golpear a un alcanzapelotas de la misma manera que el actual número uno del mundo, en su partido ante Atila Savolt.



Tras el incidente del serbio, estrella estelar del Abierto de Estados Unidos debido a las ausencias de Roger Federer y Rafael Nadal, se confirmó que habrá un nuevo campeón de Grand Slam después de seis años y 25 torneos, dado que ninguno de los 14 participantes que siguen en carrera cosecharon alguno de esos títulos.