El brutal femicidio de Ludmila Pretti causó indignación y consternación no sólo en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires; sino en todo el país. Hechos como este se siguen sucediendo y la sociedad reacciona de impotencia.

Este lunes, en horas de la tarde CANAL 26 estuvo en EXCLUSIVA frente a la Comisaría 4º de Moreno, donde un grupo de entre 200 y 300 personas se manifestaron en claro reclamo de Justicia por el crimen de la joven.

Ludmila tenía 14 años y fue asesinada en una vivienda de la calle Diario La Nación al 4000.

Según lo peritajes, la chica falleció por asfixia mecánica, es decir que ha sido ahoracada, presumiblemente con una bufanda.

Los efectivos policiales encontraron el cuerpo de la víctima en esa vivienda, donde había ido a festejar un cumpleaños. El cuerpo sin vida estaba semidesnudo entre dos colchones. Ella vivía muy cerca de allí con su familia.

Esta tarde, frente a la Comisaría mencionada, se vivieron momentos de alta tensión. Familiares, amigos y vecinos de la chica quemaron gomas y arrojaron piedras contra el destacamento policial.

Algunos manifestantes prendieron fuego varias llantas. Leandro Pretti, papá de Ludmila, intentó calmar uno a uno a los manifestantes más enardecidos. De todos modos, el padre de la víctima aseguró hoy: "No voy a dormir hasta encontrarlo", refiriéndose al asesino en fuga.

Muchos de los manifestantes sostienen que hubo participación policial para que el sospechoso del femicidio se haya escapado.

Se trata de Cristian Adrián Gerez, un joven de 19 años, que primero declaró como testigo, pero luego pidió ir a su casa a buscar el documento de identidad y nunca más regresó.