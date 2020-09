Protesta de vecinos de Pilar que impiden ingreso de Báez al country.

El Tribunal Oral Federal 4 le concedió el arresto domiciliario al empresario Lázaro Báez, tal cual lo marcó horas antes la Cámara Federal de Casación Penal.

Este lunes por la mañana, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado, pero faltaba la autorización del Tribunal que lo enjuicia por las maniobras llevadas a cabo en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Un grupo de vecinos realizaron varias protestas desde la tarde en la puerta del country Ayres del Pilar donde se mudará Báez. Los vecinos rechazan su salida de la cárcel y el hecho de que cumpla la prisión domiciliaria en dicho barrio privado.

Las manifestaciones comenzaron por la tarde, con gente con cacerolas a la entrada del barrio privado ubicado en el kilómetro 43,5 de la Panamericana.

Vecinos hablaron con TN y se expresaron: "No lo recibo a Lázaro Báez, lo rechazo. Queremos Justicia y que los corruptos estén en la cárcel. No es bienvenido".

Tras más de cuatro años preso, el empresario saldrá de la cárcel de Ezeiza sin pagar la fianza que el mismo TOF 4 le había impuesto semanas atrás como condición para acceder al arresto domiciliario.

Ahora, se podrá hacer efectiva la salida de Ezeiza de Báez, que está preso con prisión preventiva desde abril de 2016.