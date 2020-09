Xavier Ortíz.

México amaneció con la sorpresiva noticia del suicidio de Xavier Ortíz, el recordado ex integrante del grupo Garibaldi. Lo encontraron sin vida en su casa de Guadalajara.

Muy popular en su país, Xavier fue actor, cantante y modelo. Tenía 48 años y al parecer tomó la trágica decisión por la difícil situación económica que estaba atravesando y que se sumó a sus problemas sentimentales.

Sergio Mayer, hoy diputado y amigo, lo despidió en Twitter con unas sentidas palabras: "Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortíz. Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y a la comunidad artística".

"Estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa", posteó en Twitter ​la hermana del artista, Olga, confirmando así la dura noticia para la comunidad del espectáculo mexicana.

Curiosamente, hace unos días atrás, Ortíz habló en una entrevista en el programa Ventaneando, dijo que se dedicaba a vender gel antibacterial, mascarillas y otros artículos relacionados con el coronavirus, tal como citó el sitio Milenio. Aunque no llegaba al extremo de quedarse “totalmente en la ruina”, sí le preocupaba su situación económica actual.

La frase de esa charla fue: "Gracias a Dios tengo unos ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir".

Su ex mujer, la más famosa de las Garibaldi, Paty Manterola, también decidió despedirlo con un bello mensaje en Instagram: "Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos".

LA INVESTIGACIÓN DE SU DECESO

Al respecto, los sitios Milenio y Reforma afirman, basados en fuentes de la Policía de Guadalajara, que Ortíz se quitó la vida en su propia casa.

Al parecer, habrían hallado el cuerpo a las 13.15 de este 7 de septiembre en su domicilio del 1674 de la Calle Victoria, en la colonia Providencia. Fue su primo, quien iba a visitarlo, quien lo encontró sin vida.

Según narró el periodista Enrique Osorio, el cantante se colgó con un cinturón desde el barrote de una escalera, por lo que su pariente de inmediato dio parte a las autoridades locales.

DEL CONSULTORIO A "LA VENTANITA" DEL ÉXITO

Así fue la vida de Xavier Ortíz, quien había nacido en 1972 y se formó para ser cirujano dentista. Pero por esas cosas de la vida pudo probar suerte como modelo. Lo que no imaginaba era lo que vendría después: al éxito total en la música con Garibaldi y con buena suerte en el teatro y el cine, donde recibió reconocimiento.

Fue a fines de los 80 y principios de los 90, cuando Ortíz formó parte de Garibaldi, una de las agrupaciones de música pop más populares de la época. Junto a él estaban Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Sergio Mayer y Víctor Noriega.

Los éxitos llegaron con "La Ventanita", "Que te la pongo", "Banana" y "La bolita", entre otras canciones de ritmos latinos que hicieron bailar a una generación.

Fue luego que Xavier Ortiz se casó con su compañera de banda, la también cantante y actriz Patricia Manterola. El amor duró cinco años y vino la separación. Ambos siguieron con sus respectivas carreras. Él fue parte de diversas telenovelas de Televisa y uno de sus trabajos más recordados fue el papel de La Bugambilia, en "Aventurera" liderada por la actriz y productora Carmen Salinas.

Triste por la noticia, Salinas aseguró que la tomó por sorpresa y explicó que el artista era una persona muy "amable, muy dulce y con un carácter muy bonito". Resaltó que no tenia vicios, por lo que le costaba creer lo que había sucedido.

México llora la muerte del integrante de Garibaldi, una de las agrupaciones más populares del país junto a otras como Timbiriche y Kabah.