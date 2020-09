Paty y Xavier.

Conmocionada por la noticia de la muerte de su ex Xavier Ortiz, Paty Manterola lo despidió en su Instagram. Con él estuvo casada por cinco años. En las redes sociales, le dio la despedida a su ex compañero sentimental y compañero de Garibaldi.

Paty se enteró como todos, cuando Sergio Mayer, otro ex Garibaldi y ahora diputado, informó la noticia de su deceso en redes. Y allí todos los compañeros quisieron despedirlo.

Paty y Xavi se conocieron en dicha agrupación. Contrajeron matrimonio en abril de 1999 y parecían la pareja perfecta ilustrando las revistas mexicanas del corazón. Pero anunciaron su divorcio en 2004 luego de cinco años de relación. Dijeron que era una dura decisión y no dieron más detalles sobre la separación.

Con imágenes y unas hermosas palabras en su Instagram, la también actriz recordó a su ex pareja y lo describió como alguien de corazón noble y sensible. “Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo...”, escribió la bella cantante.

Fue justamente Sergio Mayer quien dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor y cantante de 48 años. Ambos, junto a Manterola, formaron parte del grupo original muy exitoso que nació en 1989.

Bertha Patricia Manterola Carrión, nombre completo de la ex Garibaldi, agregó que Xavier Ortiz ya estará junto a su madre, de quien compartió una fotografía; igual aprovechó para enviar un abrazo fuerte a la familia y al pequeño Xavier Jr.

“Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto... Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos... Lo siento muchísimo ¡BUEN VIAJE DE REGRESO A CASA QUERIDO A XAVI! Descanza en paz”, finalizó el texto.

Seguidores de la cantante y la comunidad artística de México le dejaron mensajes a continuación del posteo. La actriz Chantal Andere fue una de ellas y la cantante Suzie del Vecchio escribió: “Lo siento muchísimo. Dios lo tenga en el cielo”.

Luisa Fernanda Lozano Abreu, del grupo original, fue de las primeras en reaccionar, envió su más sentido pésame a la familia Ortiz Ramírez y aludió al pequeño hijo del cantante: “ESTOY SIN PALABRAS Mi más sentido pésame y un abrazo lleno de cariño para toda la familia Ortiz Ramírez , para mis compañeros del Grupo Gairbaldi que también somos una familia y al pequeño Javi decirle que su padre fue muy feliz desde su llegada a este mundo y que no había nada que el amára (sic) más. Descansa en Paz Javier. Descansa en Paz Cone”.

Garibaldi original. Katia, Víctor, Xavi, Pilar, Luisa Fernanda, Sergio, Charly y Paty.

Katia Llanos, otra de las integrantes de Garibaldi, dijo estar muy triste en su Instagram porque su corazón lloraba la partida de “Javeriño”. Mostró fotos junto a Xavi en sus épocas del grupo: “Un día sin duda de los más triste de mi vida, mi corazón llora tu partida mi Javeriño do nascimento- me quedo con muchísimos recuerdos tuyos llenos de amor, alegría y sobretodo, agradecimiento. Gracias por formar parte de mi vida Javi, gracias por haber sido más que un compañero, fuimos hermanos. Pido porque tu trayecto hacia la fuente sea mágico. Te vamos a extrañar conejo”.

En la tarde mexicana del lunes 7 de septiembre, Sergio Mayer comunicó la muerte de su amigo y colega con profundo dolor.

Garibaldi fue una agrupación popular en la década de 1990 con éxitos como "La Ventanita" y "La Bolita". Eran cuatro chicos y cuatro chicas que cantaban y bailaban temas muy pegadizos de la época. Lograron conquistar al país y a Latinoamérica. Entre los integrantes también estaban Víctor Noriega (hoy conductor televisivo), Charly López y Pilar Montenegro.