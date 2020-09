Lázaro Báez. NA.

Gabriela, vecina del country Ayres de Pilar, donde ayer no pudo ingresar Lázaro Báez, relató en el programa "El Exprimidor" , que conduce Ari Paluch por AM 550, todo lo que ocurrió el lunes por la noche luego de que liberaran al empresario kirchnerista.

"Es muy difícil abrir la cortina de tu casa y tener a 60 metros a Lázaro Báez", sentenció Gabriela, quien aclaró que anoche se quedó del lado de adentro del country.

"Lázaro Báez es un símbolo de muchas otras cosas, lo que se percibe es que es la suma de muchos males, la corrupción, el robo, la prepotencia, todo eso genera en la sociedad ese malestar", agregó la vecina.

Noticias relacionadas

"Lo que ocurrió ayer no estuvo bien, romper un vidrio no está bien, esas cosas no están claras, como robar tampoco está bien", completó Gabriela, en una extensa charla con "El Exprimidor".

Vale recordar que durante la noche de ayer, los vecinos del country impidieron en cuatro oportunidades que Báez ingresara al barrio a bordo de un vehículo del Servicio Pentenciario bonaerense.