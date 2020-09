El oficial Óscar Pagano subió a una torre en una situación tensa de reclamo.

En un clima de tensión en medio de la protesta de efectivos de la Policía Bonaerense en el Puente 12, se vivió otra situación desesperante cuando un oficial se trepó a una torre de energía en medio del puente y amenazó con lanzarse al vacío, a raíz de la falta de respuesta al reclamo por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata del cabo primero Aldo Oscar Pagano, de 52 años, oriundo de Ciudad Evita y oficial de la Bonaerense con varios años de servicio. Pagano perdió a un hijo durante un robo en ocurrido en 2018. Kevin, asesinado por ladrones en Puerta de Hierro, tenía apenas 20 años. “Me voy con mi hijo”, gritó el oficial.

“Lo reincorporaron hace un año después de haber estado en disponibilidad once años por una causa armada, reclama sueldos y que le respeten el cargo”, aseguraron sus compañeros.

Se inició el procedimiento para la llegada de un cuerpo de bomberos de la zona y así asistirlo en el descenso.