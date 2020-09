Otro intento de toma de terrenos en el país tuvo lugar esta vez en Mendoza, más precisamente en El Bermejo ubicado en Guaymallén.

Se trató de 100 personas que intentaron tomar un lote por lo que efectivos policiales tuvieron que ser disuadidos por agentes y realizar el desalojo.

Marcelo Iglesias, intendente de Guaymallén, comentó que fueron los propios vecinos los que denunciaron a estas personas que, según su relato, llegaron con palos y otros elementos para usurpar un terreno y levantar viviendas precarias.

Incluso, cuando llegó la Policía, ya habían personas delimitando terrenos.

El hecho tuvo lugar en horas de la tarde del lunes 7 de septiembre y continuó durante la noche cuando se volvió a intentar la toma de tierra.