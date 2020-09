Carmen Barbieri, actriz.

Hace poco Carmen Barbieri tuvo que ser reemplazada en el Cantando 2020 por una lesión en el pie y ahora como ella misma confirmó padece de un herpes Zoster, popularmente conocido como “culebrilla”. La capocómica mostró las impactantes imágenes de cómo tiene su rosto.

Barbieri estuvo en diálogo en Confrontados, ciclo que conduce Marina Calabró, y fue allí donde decidió mostrar las impactantes secuelas.

"Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto. Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara, me duele el ojo, me duele la vida”, contó.

“Este hijo me hace sufrir tanto, es lo único que tengo y quiero que sea feliz, que esté sano. Él está fuerte, está bárbaro. He rezado tanto para que esté bien, pero ahora con la posibilidad de que tenga covid, me muero, él es un enfermo oncológico", agregó.

"Fede quiere que piense en mi vida, que me priorice. La vida me está dando avisos, me sacude para que reaccione. Me cuesta mucho volver a ser yo. A partir de todo esto averigüé y todo el lado izquierdo está relacionado y tiene que ver con la maternidad”, cerró.