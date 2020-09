Pese a que el Presidente Alberto Fernández pidió que no se acerquen a la Quinta de Olivos donde la Policía Bonaerense realizaba un reclamo de mejoras salariales, un grupo de manifestantes se acercó hasta el lugar donde se produjo un momento de tensión ante ambos reclamos.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez", dijo Fernández.

Your browser does not support the video element.

"A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", agregó el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

Noticias relacionadas

El presidente se reúne esta tarde en la Residencia de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e intendentes de distintos partidos políticos en el marco de la tercera jornada consecutiva de protestas de efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales.

Efectivos de la Policía Bonaerense realizaron hoy la tercera jornada consecutiva de protestas en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales, y a la manifestación en el Puente 12 de La Matanza le sumaron una concentración en las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos.



En ese marco, trascendió que este jueves podría haber un acuerdo en el marco de una propuesta planteada por el Gobierno provincial en torno al 30 por ciento de actualización de sus haberes.