Efectivos de la Policía Bonaerense que reclaman un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo entregaron esta tarde un petitorio al Gobierno en la Quinta Presidencial de Olivos.



Así lo informó a la prensa el abogado Andrés Juricich, que ofició de vocero de los uniformados y dijo que se iba a quedar en el lugar a la espera de que el petitorio sea firmado por las autoridades: "Nos dijeron que iba a venir el gobernador (bonaerense), Axel Kicillof", indicó.

Your browser does not support the video element.

Según trascendió en las últimas horas, el petitorio en reclamo de mejoras salariales incluiría 14 puntos y una expresa solicitud para que no sean sancionados los uniformados que vienen protestando desde el lunes pasado en distintas ciudades de la Provincia.



Tras entregar el documento, los policías que se manifestaban frente a la Quinta Presidencial de Olivos comenzaron a desconcentrarse y, en cambio, empezaron a llegar militantes del oficialismo para brindar su apoyo al Gobierno.