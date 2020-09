Vacuna de AstraZeneca.

AstraZeneca pausaron el martes la fase 3 de las pruebas de su vacuna contra el coronavirus, luego de encontrar “posibles reacciones adversas” en un participante del estudio en el Reino Unido. Hay gran expectativa global puesta en el desarrollo de las vacunas. El anuncio de la compañía farmacéutica fue tomado con preocupación. No obstante, la suspensión de las pruebas no representa necesariamente una mala noticia.

La revista estadounidense Time en un artículo concede que la noticia fue decepcionante, pero subraya que la decisión de AstraZeneca y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford demuestra que el proceso de desarrollo “está ocurriendo como debería”. En esa línea, aclara que es normal que los ensayos de medicamentos o vacunas enfrenten obstáculos de esta naturaleza, incluso en etapas avanzadas. De hecho, indica, el motivo por el que las vacunas pasan por múltiples fases de pruebas -cada una con un número creciente de pacientes- es para detectar posibles efectos secundarios en distintos grupos demográficos.

Paul Duprex, director del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh, explicó: “Muy a menudo, los ensayos clínicos se detienen (...) Una pausa en un ensayo clínico es una acción voluntaria y básicamente muestra que el proceso está funcionando”. “Esto es sólo parte de un proceso normal (...) La pausa no significa que se detenga; significa que hemos quitado el pie del acelerador para hacer las diligencias debidas”, agregó. Duprex.

El laboratorio no precisó cuáles fueron los síntomas desarrollados por la persona que llevó a paralizar el proceso. No obstante, una fuente anónima comentó a The New York Times que a un participante del ensayo en el Reino Unido se le había diagnosticado una enfermedad inflamatoria que afectaba a la médula espinal, conocida como “mielitis transversa”.

AstraZeneca emitió otro comunicado en el que remarcó que la paralización de las pruebas “es una acción de rutina que debe suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos”.