La toma de tierras hizo que el ferrocarril deje de pasar.

Un grupo de personas tomaron un terreno perteneciente a Trenes Argentinos, en las inmediaciones de la estación Victoria del Ferrocarril Mitre. Días atrás, Trenes Argentinos había presentado una denuncia ante la Justicia Federal para que ordenara el desalojo.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, le reclamó una respuesta. La Justicia no se expidió y desde el momento en que se hizo la denuncia la zona está cercada por uniformados. Por una medida de La Fraternidad, el gremio de los maquinistas, los ramales Tigre y Victoria-Capilla continúan sin prestar servicios.

En el momento que Gustavo Carabajal quiso tener contacto con algunas de las familias para dialogar, le argumentaban que no tenía permitido el acceso al predio en estos momentos.

Vecinos del lugar informaron que hasta hace poco a las personas de la toma no las dejaban salir en busca de comida. Estas familias se instalaron allí el 23 de agosto.

Trenes Argentinos presentó una denuncia ante la Justicia Federal señalando que el sector ocupado corresponde al campamento de Vías y Obras y es empleado para el traslado de vagones y repuestos a los talleres de mantenimiento, lo mismo que en la tarde del jueves decía Garay. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.