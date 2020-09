Tamara Nieva, la oficial de policía Federal que se salvó tras el disparo.

Una agente de la Policía Federal Argentina de 31 años recibió un disparo este martes por la noche luego de ser interceptada por dos motochorros en un intento de robo en la localidad bonaerense de Morón.

El violento asalto ocurrió cerca de las 21 horas en la esquina de las calles Presidente Alessandri y Lanús, en esa ciudad de la zona oeste del Gran Buenos Aires, cuando Tamara Nieva, una agente de la División Mitre de la PFA con dos años de trabajo en la fuerza, fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban a bordo de una moto y le exigieron que les entregara sus pertenencias, según informaron fuentes policiales-

Uno de los asaltantes notó que la mujer era policía y sin mediar palabra le efectuó un disparo en el abdomen. Luego, los dos asaltantes escaparon a toda velocidad llevándose algo de dinero. El celular de la agente le sirvió en gran parte de escudo el cual minimizó el impacto de la bala.

Nieva cayó al suelo herida y fue trasladada de urgencia por un vecino en un vehículo particular al hospital Municipal de Morón. Luego, cuando lograron estabilizarla, la mujer fue trasladada en uno de los helicópteros de la fuerza al Hospital Churruca. En ese centro de salud, la agente fue intervenida quirúrgicamente en una operación en la que debieron extirparle parte del colon para unirlo al intestino delgado, según informaron en el portal Anticipos. Ahora, informaron, la agente se encuentra estable y en plena recuperación.