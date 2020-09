La pelea se produjo por un juego de Playstation.

Marco Antonio Vallejos tenía 16 años y había sido apuñalado en el pecho y en el abdomen. El joven murió poco después de ingresar a la guardia del Hospital de Marlagüe, en Mendoza. La persona que lo acompañó hasta el centro médico fue señalado después por un testigo como el presunto autor del crimen: tiene 14 años y era un amigo de la víctima.

El hecho estalló de imprevisto el domingo a la noche mientras los adolescentes jugaban un partido con la PlayStation. Entonces, según publicó el portal local Los Andes, las burlas fueron escalando, se convirtieron en discusión y todo terminó de la peor manera cuando el más chico de los dos tomó un cuchillo y atacó al otro.

Lo cierto es que cuando la policía llegó al domicilio “el menor tenía manchas de sangre de la víctima en su ropa”, indicó una fuente cercana a la investigación. Marco murió en la tarde del lunes pese a los intentos de los médicos por estabilizarlo.

El chico de 14 volvió a su casa con su mamá mientras la fiscal avanza con algunas declaraciones para tener todos los detalles del hecho y después procedería a cerrar la causa ya que “el menor, por la edad, es inimputable”. La víctima pasó algún tiempo en un hogar para niños de Malargüe, terminó la escuela primaria y con esfuerzo y la ayuda de sus docentes había empezado sus estudios secundarios.

El cura que conoce a la víctima relató: “Intentamos seguirlo lo más que pudimos. El quid de la cuestión aquí no es solamente una pelea de pibes; el problema es el consumo de drogas, hayan o no estado drogados en ese momento, y me hago cargo de lo que digo. Acá el problema es la gran cantidad de droga que hay. Nadie dice ni hace nada. En cuarentena, si hay algo que no ha dejado de circular es la droga”.