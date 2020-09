Julieta Prandi enamorada.

Julieta Prandi empezó un romance con Guido Sardelli, el más chico de los músicos de Airbag. Ella lo acompañó al show que la banda dio en el Cosquín Rock pero a las pocas semanas todo había quedado en el olvido. Ahora, sorprendió contando que encontró el amor en otro hombre, aunque prefirió no revelarlo.

Se trata de Emanuel Ortega, que en 2018 se divorció de la exmodelo Ana Paula Dutil. “Se conocieron por amigos en común. Empezaron con Instagram, likes de Julieta y likes de Emanuel.

Julieta Prandi reveló que no atraviesa un buen momento económico: “Desde el 28 de agosto estoy legalmente divorciada. No le debo nada a nadie, al contrario. Me queda toda la parte de litigio de división de bienes y recuperar lo que era mío. Y millones de cosas más que (con Contardi) no vamos a estar de acuerdo. Me costó muchísimo entender que había perdido el esfuerzo económico de mi carrera. Perdí muchísimo. Fue muy duro tener que dejar mi propia casa, con dos hijos, y empezar de cero. Fue volver a nacer porque pasé situaciones espantosas, de violencia, de maltrato emocional, psicológico y económico".

Noticias relacionadas

La pandemia también puso en aprietos a la modelo, ya que el rubro en el que se desempeña desde hace años hizo un parate total. Sin embargo, la salvó su nuevo rol como conductora de radio. Está en La 100 junto a Mariano Peluffo haciendo Sarasa, el ciclo que el año pasado conducían Ronnie Arias y Alejandra Salas.