Shakira y Sanz.

Es conocida la amistad desde hace más de una década entre Shakira y Alejandro Sanz, los artistas latinos han hecho varias colaboraciones que se volvieron un clásico entre la música hispana. Pero unos videos sugieren que pudo haber habido algo más que una amistad entre ellos.

En Twitter circularon videos que podría hacer pensar que hubo un posible romance, o por lo menos una gran atracción.

Your browser does not support the video element.

En el primer video se puede escuchar y ver una conversación en la que hablan sobre una canción que Shakira le habría escrito a Antonio de la Rua, quien fue su representante y pareja del 2000 al 2010, y a quien finalmente enfrentó en la corte.

Noticias relacionadas

“Me ha encantado la canción que le has escrito Antonio”, se escucha decir a Sanz, “¿Te gustó?”, le contesta Shakira. “Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, aseguró el cantautor. “A mí tampoco”, agregó la intérprete de Ojos así mientras juega con su cabello y se toca los labios.

En un segundo video, Shakira es grabada por Alejandro quién le dice: “¿Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces”.

Your browser does not support the video element.

Los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para discutir el tema, mientras unos aseguraban que la atracción entre ellos era innegable, hubo quienes aseguran que los videos han sido malinterpretados.