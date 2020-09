Diana Rigg en sus dos grandes éxitos.

Se llamaba Diana Rigg y todos la recordarán por sus personajes en The Avengers (Los Vengadores) en la década del 60 y por su papel en Game of Thrones (Juego de Tronos). Tenía 82 años y falleció este jueves por una dura enfermedad que padecía.

Fue ganadora de Tony y Emmy. Saltó al mundo de la televisión como la icónica agente de inteligencia Emma Peel en Los Vengadores y también como Lady Olenna Tyrell en Game of Thrones, dos grandes éxitos de la televisión y el último también de streaming.

La actriz tenía un cáncer diagnosticado en marzo. "Ella murió pacíficamente esta mañana temprano. Estaba en casa con su familia, que ha pedido privacidad en este momento difícil", dijo su agente a BBC News, refiriéndose a ella como "un icono del teatro, el cine y la televisión".

Su hija, Rachael Stirling, escribió: "Mi amada mamá murió tranquilamente mientras dormía esta mañana, en su casa, rodeada de su familia. Murió de cáncer diagnosticado en marzo, y pasó sus últimos meses reflexionando alegremente sobre su extraordinaria vida, llena de amor, risas y un profundo orgullo por su profesión. La echaré de menos más allá de las palabras".

UNA REINA EN JUEGO DE TRONOS

La actriz se lució en Game of Thrones. Allí se puso en la piel de Lady Olenna Tyrell, la Reina de Espinas. Se unió al staff en la tercera temporada en 2013. Claro está, su increíble trabajo le hizo valer una nominación al Emmy como actriz invitada en un drama por su trabajo en la serie en 2013, 2014 y 2015.

LA VENGADORA SEXY

Uno de los primeros trabajos de Rigg fue en la popular Los Vengadores, una serie de espionaje británico con elementos de ciencia ficción, fantasía y surrealismo que se desarrolló entre 1961 y 1969. Patrick Macnee protagonizó a John Steed, que trabajó con varias agentes femeninas en el transcurso de la serie. Pero sin dudas, una mujer inteligente, ingeniosa y con traje de cuero bajo el nombre de la Sra. Emma Peel, fue, con el que todos recuerdan.

Desde entonces, fue un modelo feminista a seguir en todo el mundo. Ícono de la cultura popular británica, la actriz apareció en 51 episodios de la serie de 1965 a 1968. Fue nominada dos veces al Emmy por su trabajo, en 1967 y 1968. Memorable trabajo.

E incluso, ya en el año 2000, compartió un premio especial Bafta con Honor Blackman, Joanna Lumley y Linda Thorson, que habían aparecido junto a Macnee's Steed en Los Vengadores. de 1998, adaptación de la serie y protagonizada por Ralph Fiennes como Steed y Uma Thurman como la Sra. Peel. Su querido compañero, Macnee falleció en junio de 2015.

OTROS TRABAJOS

A Rigg se la vio también en BSkyB y en el programa de la NBC You, Me and the Apocalypse en 2016. Y ganó un Emmy por interpretar a la Sra. Danvers en una adaptación televisiva de Rebecca en 1997.

Además, fue nominada al Emmy en 1975 por ser la actriz principal en un programa especial de In This House of Brede, en el que interpretó a una empresaria londinense que optaba por convertirse en monja, y en 2002 por ser actriz de reparto en una miniserie o película de Victoria & Albert.

También fue destacada en teatro en Inglaterra con Abelardo y Heloísa en 1971 (su escena de desnudo en la obra y la evaluación agria de su cuerpo por parte del crítico John Simon generaron publicidad); un renacimiento de El Misántropo de Moliere en 1975; y una puesta en escena de Medea en 1994 - obteniendo cada vez una nominación al Tony como mejor actriz de una obra y ganando por Medea.

Diana fue parte de James Bond con su personaje de Tracy Di Vicenzo, la mujer con la que Bond, interpretada por George Lazenby, se casa con gran alegría en On Her Majesty's Secret Service de 1969, sólo para verla asesinada por los secuaces del archienemigo Ernst Stavro Blofeld.

A la hora de los amores, se sabe que estuvo casada dos veces. Uno de sus matrimonios fue con el pintor israelí Menachem Gueffen de 1973 a 1976. El segundo, con el productor teatral Archibald Stirling de 1982 a 1990; con quien tuvo a su hija, Rachael Stirling, la dos veces nominada al premio Olivier.

Luto en Hollywood y un adiós muy sentido a la actriz que dejó su huella en dos grandes sucesos como Los Vengadores y Game of Thrones.