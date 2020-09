Fulop y Sabatini con sus hijas.

Catherine Fulop habló de la salud de Osvaldo Sabatini y reveló que el empresario debió ser internado por complicaciones derivadas del coronavirus que contrajo tanto él como toda la familia, incluida Beatriz Garófalo, su madre.

En los primeros días de septiembre, Catherine Fulop contó que ella, Osvaldo Sabatini, su hija Tiziana y su suegra, Beatríz Garófalo, habían dado positivo de coronavirus. Y el centro de atención fue la madre de los Sabatini y Tiziana, quienes debieron ser hospitalizados por "fiebre alta". Al día siguiente, la joven fue dada de alta pero su abuela Betty siguió internada.

Sin embargo, por estas horas, la actriz y conductora venelozana decidió manifestar a través de su Instagram que en los últimos días han sido muy angustiantes porque Ova, su marido, estuvo internado debido a una neumonía desarrollada por el Covid-19.

"Tuvimos unos días muy angustiantes. No les había contado, pero a Ova lo tuve internado también, además de tener internada a mi suegra, todos por COVID. Las únicas que estábamos en casa éramos Titi y yo”, reveló Cathy.

Agregó que ahora está "ya más tranquila porque Ova está en casa. Tuvo neumonía y ya está mucho mejor por suerte. Igual le está costando un poquito recuperarse porque le tocó la parte más dura. El tener neumonía con Covid. Ya de por sí, yo que tuve los síntomas más leves, dolor de cuerpo, de cabeza, tos, algo de congestión, el gusto y olfato, el cuerpo lo sientes caído. Pero bueno".

Por su parte, también habló su hija. "Hola quería contarles a los que me están hablando preocupados por lo que vieron en la tele, que estoy bien y en casa", dijo Tiziana desde su casa, tras obtener el alta. En esa línea sumó: "Ayer sí me llevaron al hospital para hacerme estudios".

La joven tuvo una complicación en un pulmón que obligó a que quede internada. "La médica que vino a hacerme el chequeo no lograba escuchar la parte superior de mi pulmón derecho y había que descartar neumonía... Por suerte mis pulmones están bien, así que estoy aislada en mi casa y con mi familia. Gracias a todos los que se preocuparon", expresó la herma de Oriana en sus redes sociales.