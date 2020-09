Alexander Caniggia, Cantando 2020.

Finalmente en la noche del Cantando 2020 comenzaron a debutar las nuevas incorporaciones y una de ella es la de Alexander Caniggia. Con un excéntrico look: anteojos y zapatos de marca apareció en el estudio acompañado de sus "panas" (amigos) y saludó al jurado.

Pero eso no fue lo único, sino que terminó aconsejando a Laurita Fernández y Ángel de Brito, los conductores y les dijo que él debía conducir.

GENTILEZA CANAL 13.

Cuando Laurita le pidió que le enseñara un par de palabras cancheras, como "pana", el participante aprovechó la oportunidad para criticarlos por cómo ejercen su rol.

Alex, comentó: "Como conductores están muy tranquilos, eh... Yo creo que tendría que ser conductor, les rompo el cul... a todos los conductores...".

Ángel respondió: "Uy... tenemos a otra Esmeralda Mitre acá".

Tras esto Laurita le pidió que promocionara el canal diciendo: "Prendete a eltrece" cosa que terminó haciendo.