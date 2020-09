FRANCIA EN LLAMAS. REUTERS

Chalecos amarillos y la Prefectura de Policía protagonizaron hoy incidentes en las calles de París, en el marco de una protesta contra el presidente francés, Emmanuel Macron.

Antes del comienzo de la movilización en el centro de la Ciudad Luz, los uniformados habían detenido a 154 manifestantes.

Luego, se produjeron cruces entre los efectivos y los chalecos amarillos, quienes incendiaron autos y arrojaron piedras.

"La misión de la Prefectura de Policía: encuadrar las manifestaciones declaradas para garantizar la libertad de expresión, detener a los autores de infracciones y requisar objetos peligrosos. A las 13:00 hora local (11:00 GMT), 154 detenidos", informó la fuerza de Seguridad francesa.

La intención de las autoridades era evitar que la movilización ingresara a la zona de los Campos Elíseos, donde preveían destrozos a los locales de la reconocida avenida parisina.

Los chalecos amarillos, surgidos en el otoño de 2018 tras el aumento a los impuestos a los combustibles, denuncian que "las injusticias sociales y fiscales no dejan de crecer" en Francia.