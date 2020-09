Sebastián Estevanez.

El actor Sebastián Estevanez fue noticia hace una semanas tras conocerse que había sufrido un grave accidente doméstico, al quemarse su rosto. Tiempo después el galán de novelas reapareció con un fuerte mensaje en redes.

A Estevanez le explotó un bidón de alcohol en las manos y debió ser atendido de urgencia. A través de una publicación difundida en sus cuentas de Twitter e Instagram, el actor, de 49 años de edad, explicó qué le sucedió.

Por lo que se supo, el actor quiso encender un hogar con alcohol y se le habría apagado tres veces hasta que, en un último intento, el bidón con el líquido inflamable le explotó en las manos.

Noticias relacionadas

"¡Hola! Agradezco a mi familia, amigos y quiénes me enviaron mensajes y me llamaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida", expresó Estevanez en el comienzo del mensaje que compartió con sus más de 624 mil seguidores. Luego, habló sobre la situación que vivió: "Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano", explicó.

Ver esta publicación en Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Sebastian Estevanez (@sebastian.estevanez) el 10 de Sep de 2020 a las 9:09 PDT

"Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos", continuó.